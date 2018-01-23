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﻿郭炳聯指融資海航言之尚早

2018-01-23 列印
　　新鴻基地產（016）旗下新意網（1686）昨日首天由創業板轉主板上市，出席掛牌儀式的新地主席郭炳聯，被問及有傳新地向海航集團提供債務融資，息率為9厘，供海航償還購入啟德地皮的過渡性貸款。他回應時表示，目前仍言之尚早，有消息會再作公布。

        新意網昨日首天在主板掛牌，收報6.77元，較上周五創板收市價6.7元，升1.04%。新意網行政總裁任景信表示，創業板轉往主板上市，有助該集團擴大股東基礎，提升融資彈性和財務靈活性，有助未來業務發展。至於新意網早前投得荃灣一幅工業用地，任景信表示目前進行早期規劃，並會考慮發展為與創科相關的共享工作空間。
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