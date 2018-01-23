﻿提取實物股票遭拒 冼國林加入告康宏

國藝娛樂文化（8228）及第一信用（8215）主席冼國林表示，已入稟高院，控告康宏環球（1019）附屬公司康證及康宏財務。他表示，近日要求提取存放於康證約4.05億股第一信用股份時，遭康證以管理層調動及其私人欠康宏財務一筆貸款為由，拒絕提取實物股票，連要求以證券交收指示（Settlement Instruction）形式轉至另一家證券行戶口亦遭拒絕。



冼國林解釋，自己名下的兩家BVI公司曾將第一信用股份逾4億股，亦即他的全部持股（11.16%），抵押予康證，貸款用作參與第一信用供股，及借款予他旗下另一間公司國藝娛樂作發展之用，涉及1.5億元貸款，於本月初已全數清還，遂要求從康證提取實物股票、或以證券交收指示形式轉至另一間證券行戶口，惟康證署理營運總監（Acting Chief Operating Officer）Roy Lin以管理層調動為藉口一直拖延，至後來康證代表回覆指，冼國林與康宏財務有另一筆私人貸款尚未到期，故不可將康證中的第一信用股份調走。



指另有私人貸款未到期



冼國林指，該筆私人貸款尚未到期，亦沒有抵押品，是以個人名義借款，而且金額僅數千萬，不滿康宏將兩筆貸款混為一談。他認為康宏財務處理手法不顧法律及證監規則，非法扣押客戶資產。另外，他指，康證及康宏屬於兩間獨立公司，不滿其擅自將客戶財務狀況互相分享，認為不合理及違反私隱，而康宏環球轉換新管理層後，大股東台灣富邦於上一次股東大會的作風亦令人匪夷所思，故決定採取法律行動，並考慮向對方追討損失。



至於為何不歸還私人貸款，息事寧人？冼國林表示，「我唔接受呢個屈辱條款，明明我無錯，你估我幾千萬拿不到出來？我冼國林個名都不止幾千萬！」他強調手上有足夠資金清還該筆私人貸款，但表示「我有錢都暫不會還，免得向他們投降似的。」他透露，該筆在康宏財務所借的私人貸款未來將有另一宗訴訟，故現階段不能透露貸款具體數字及還款期。