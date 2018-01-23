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﻿睿見教育開平建寄宿學校

2018-01-23 列印
　　睿見教育（6068）公布與江門市開平政府訂立合作協議，建議設立、經營及管理江門市開平寄宿制學校。集團將負責興建建議中的寄宿制學校，預期將配備小學、初中及高中部，總目標容量約為7500名學生。開平政府將分階段向集團提供一塊總地盤面積約為200畝（相當於約13.3萬平方米）的土地，租賃期為50年，以作教育用途。

  開平政府亦將根據中國支持民辦教育相關政策為集團提供若干優惠待遇，以及為集團提供協助，其中包括取得設立建議中的學校所需的政府批文、招聘教師及收生。
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