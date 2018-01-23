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﻿歐舒丹中國銷售增逾兩成

2018-01-23 列印
　　歐舒丹（973）公佈，截去年12月底止首9個月，銷售淨額錄得按年下跌0.6%至約10.01億歐羅，按固定滙率計算，銷售淨額增長3%。按地區劃分及以當地貨幣計算，中國、巴西及香港為銷售增長最高的國家。其中以當地貨幣計算，中國錄得23.4%的增長，同店銷售增長17.4%。

巴西銷售增12.5%

　　巴西的銷售則增長12.5%，同店增長4.6%。香港方面，該公司指，亞洲特別是大中華地區、南韓及日本的強勁旅遊零售銷售帶動，按固定滙率計算增長9.7%。期內，直銷銷售額佔銷售淨額74.1%至7.42億元，按年下降1.4%。按固定滙率計算，增長2.5%。
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