﻿實力股起底——深圳國際擴大公路業務

深圳國際（152）早前舉行分析員會議，討論有關前海項目土地價值，以及梅林檢查站項目的土地開發進展，相信在其擴大收費公路業務的情況下，集團今年的核心業務的盈利將會加速，跑贏大市。建議可於15.3元買入，中長線目標價18.8元。深圳國際昨天收報15.88元，升0.38元，升幅2.5%。



稅前盈利大增六成



根據早前公佈，深圳政府同意對集團就前海新規劃土地的補償價值總額為約97.3億元，集團已率先確認28.4億元的非現金土地增值收益，早前集團亦發盈喜，預計去年12月底止年度的稅前盈利將較2016年度大幅增長約60%，主要源於前海項目年內確認稅前收益的28.4億元。



相關的做法是，集團已獲取約3.88萬平方米的第一塊補償用地，作為土地補償價值總額等價值置換土地的第一部份，其原地價成本約28.7億元則毋須支付，因而確認稅前收益28.4億元。雖然有關收益屬非現金收益，但估計深圳國際或會考慮與投資者分享利潤，相信在2017年度派發特別股息的可能性增加。



而另外70億元收益則會平均在2018年及2019年確認，有關的一次性收益可支持集團在2017年至2019年的盈利。事實上，因土地重估收益及憧憬派發特別息這些正面消息，有助推動投資者對集團的看法更樂觀，成為股價短期的催化劑。



此外，集團持有50.889%權益的深圳高速公路股份（548），已落實向深圳投控收購廣深沿江高速100%權益，現金代價14.72億元人民幣（約17.12億港元）。



沿江高速公路為一條連接廣州黃埔區及深圳南山區的高速公路，長約90公里，是粵港澳大灣區內連通廣州、深圳和香港的重要走廊。



利貞