﻿IFC外望——《壹週》賣盤一波三折 黃浩匯款未到戶

壹傳媒（282）昨日公佈，於1月3日宣佈出售雜誌業務交易完成，並獲黃浩支付1.08億款項及4000萬進一步保證金。不過，該公司獲黃浩知會，由於匯款問題，款項未能電匯至指定的銀行帳戶。



壹傳媒大股東黎智英助理Mark Simon向HKFP表示，很難理解一單有文件支持、來自一家美國5大知名銀行、經由一家知名香港銀行處理的匯款被阻止，而受款人是一家上市傳媒公司涉及的一單公開交易。有報道指出，買家是經由渣打銀行將款項匯至壹傳媒的戶口。不過，渣打香港接受本報查詢時表示，根據現有的資料，該行並沒有處理有關傳媒所指黃浩與壹傳媒的收購交易所涉及的電匯程序。



出售港台《壹週刊》雜誌的交易，已於1月3日完成，黃浩知會該公司由於若干匯款事宜，款項未能電匯至指定的銀行帳戶。雙方一直在尋找完成匯款的方法。黃浩並告知己透過另一財務機構重啟匯款，並使用一切合理的商業努力把匯款於切實可行的情況下盡快完成，但匯款仍然未能傳至壹傳媒銀行帳戶。黃浩已通知賣方正在重新啟動付款，以期盡快完成付款。



恒大進軍香港 傳購屯門地皮



有指中國恒大（3333）透過「買殼」，從恒地（012）手上獲得其於2015年以36.3億元投得的屯門地皮，為該內房巨企首次踏足本港住宅市場，估計投資額逾百億元。



恒地旗下附屬福彩發展原由「四叔」李兆基次子李家誠、胞妹馮李煥琼，以及多名老臣子郭炳濠、李鏡禹、廖祥源出任董事。公司註冊處最新資料顯示，該公司已轉由恒大高層賴立新、陳奮及王蓉擔任董事。



福彩於2015年6月以36.3億元奪得屯門第56區管翠路地皮，每方呎樓面地價約4621元。現公司由恒大相關人士持有，意味地皮或已同時易手。恒大對消息不作回應。



該地皮地盤面積達26.19萬方呎，可建樓面約78.5萬方呎，具相當規模，恒地當時已預計總投資額約80億元。翻查屋宇署資料，項目於2016年獲批圖則，將興建4座樓高19至20層住宅及22座3層高洋房。項目於2017年6月再獲批出動工紙，可建單位達1982個，三成屬迷你戶，不計廚廁等部份面積僅約135方呎，估計實際實用面積約230方呎。



近年，區內地價受地皮成交及大市帶動上漲，鄰近地段每方呎樓面地價已升至6700元，較恒地2015年投得的地價高出45%。



高瞻