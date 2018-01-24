﻿成交額急增至1980億 港股六連升逼近三萬三

港股勢如破竹，恒指昨日再下一城創新高，連續六日升勢未止，受惠隔晚美股三大指數均創新高，港股昨早高開逾200點，其後愈升愈有，升勢主要由多隻藍籌內銀股推動，單計建行（939）已貢獻恒指127點，恒指以全日高位收市，報32930點，大升537點，再創歷史新高之餘，恒指連升6日，成交額急增至1980億元，為2015年9月以來最高。



承接亞洲股市升勢，美股三大指數昨日初段再創新高，但其後個別發展，杜指高位見獲利回吐盤，曾跌70點，見26143點；標指亦見回軟。納指則拜網上串流視頻網站Netflix上季業績標青帶動再創新高，曾升22點，攀上7430點；Netflix早段股價曾升逾一成。



滙控（005）美國預託證價格曾見86.74港元，較香港收市價升1.04港元；騰訊（700）美國預託證價格曾見473.57港元，較香港收市跌1.03港元。



港股昨日領漲股份非內銀股莫屬，建行和工行（1398）更創上市新高，建行收報8.77元，升4.4%，為昨日表現第二佳的藍籌股；工行則升3.4%，收報7.33元，中行（3988）則漲3.6%，三隻股份合共貢獻223點。其他內銀股同樣有得升，農行（1288）和交行（3328）同升4%。



重磅藍籌股同樣造好，完成50億美元發債計劃的騰訊（700）昨日升3.2%，股價創上市新高，收報474.6元，單隻股份已推高恒指103點；騰訊同時獲富瑞調升目標價至525元，評級「買入」；國際金融股表現不俗，滙控（005）及友邦（1299）則分別漲0.8%與1.3%。



吉利汽車（175）獲主席李書福增持，刺激昨日股價升5.9%，收報26.15元，為昨日表現最好的藍籌股。其他汽車股同樣造好，北京汽車（1958）進行資產置換股價升4.3%，收報11.68元；華晨中國（1114）和比亞迪（1211）則同漲逾1.4%。



小牛金服行政總裁連敬涵表示，北水持續流入是港股動力之一，其次是新一年基金投資者建倉，買入不少追落後的內銀股，從而推高恒指。他又稱，近期港股市底強勁，淡友幾乎無還擊之力，持續被夾淡倉。不過，連敬涵預期下周二恒指結算日，恒指或會先回一回氣，到二月再炒業績憧憬。



美股三大指數周一創新高收市後，昨日初段再創新高後個別發展，杜指高位見獲利回吐盤，曾跌70點，見26143點，其後跌幅收窄至44點，見26170點；標指亦見回軟。納指則拜網上串流視頻網站Netflix上季業績標青帶動再創新高，曾升22點，攀上7430點；Netflix早段股價曾升逾一成。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時報26205點，跌9點，納斯達克指數升47點，報7455點。