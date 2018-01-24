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﻿日股26年高撐圓匯

2018-01-24 列印
　　日股日經225指數在汽車、科技和出口大廠領升下創26年新高，收報24124點，升307點或1.29%。同日，日本央行結束議息後按兵不動，維持目前的大規模量寬買債刺激計劃，並且維持對通脹和經濟的預測不變，預期4月的新財年經濟增長和通脹均為1.4%，並指通脹預期已經停止滑落。MSCI新興市場指數連升8個交易日。

        歐洲主要股市截至午後錄得0.02%至0.7%升幅。以德國DAX表現最好，個別股份包括羅技、easyJet和家樂福領頭造好，家樂福股價曾升6%，羅技亦在上季銷售按年升22%的消息刺激下升5.7%。

        匯市方面，美匯指數靠穩，曾升0.21%，見90.588點；日圓兌美元匯價回勇至4個月高位，曾見110.38兌1美元（每百日圓兌7.08港元），隔日升0.49%。
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