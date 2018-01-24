﻿通訊局評定股權需時 TVB終止回購計劃

電視廣播（511）（TVB）回購股份大計，最終無功而回。昨日為該公司公佈回購股份要約一周年，TVB於開市前停牌，並於晚上發公告，指由於通訊局需更多時間就該公司於2015年及2016年的兩次股權變動申請進行評定，TVB獲執行人員同意終止回購計劃，但或會向股東提呈另類交易，以達致商業目的。



TVB去年1月提出42億元的回購股份方案，每股作價為30.5元，其後提價至35.075元，由於完成後大股東的持股量會由兩成六，增加至超過四成，需要向證監會申請清洗豁免，之後證監會提出，清洗豁免需要過半數獨立股東批准回購，而並非根據《廣播條例》將外資投票權上限定於四成九，TVB不服提出司法覆核，最終勝訴，但通訊局之後要求，TVB澄清主要股東黎瑞剛在2015年入股，以及2016年基金股東沽貨時的股權變動資料。



局方：會優先處理



通訊局回覆傳媒查詢時指，經審視TVB至今提供的資料，局方認為，TVB尚未妥善及全面回應其關注。通訊局已去信邀請TVB進一步提交資料和說明，以助局方審視，目前仍在等待回覆。局方稱，由於審視股權架構一事的是互動過程，亦涉及複雜法律問題，通訊局未能確定何時完成審議，但仍視該工作為優先處理的要務。



TVB公告中指出，將繼續協助通訊局對2015年及2016年的兩次股權變動申請進行評定，務求令通訊局盡快完成評定。董事局將繼續為該公司評估各種選擇，適當時候將考慮是否重提購回要約，或是否可向股東提呈另類交易以達致該公司的商業目的。



曾表明有意收購TVB 29.9%股權的傳奇影業及娛樂集團，其創辦人周藝強回覆本報查詢時指，暫不方便透露會否重提收購。TVB去年提出回購後，因為收到傳奇影業的初步收購意向，隨即大幅調高回購價力抗對方的出招。



TVB受回購消息帶動爆升前，股價為26.6元，上年2月最高曾上34.7元，升幅達30.45%，其後股價逐步回落，停牌前報27.2元，與公佈回購前水平相若，反映市場態度。TVB將於今日於聯交所復牌。