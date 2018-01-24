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﻿騰訊偕永輝投資家樂福

2018-01-24 列印
　　騰訊（700）新零售戰隊再添新成員，將偕永輝超市戰略投資家樂福中國。家樂福否認將中國區業務賣給阿里巴巴後僅5天，真正的接盤者騰訊正式現身。家樂福昨日下午宣佈，與騰訊就在中國展開戰略業務合作達成初步協議，騰訊與永輝投資家樂福中國。永輝超市亦發公告，證實三方達成股權投資意向書，將在供應鏈整合、科技應用和業務賦能等方面展開合作。騰訊將進一步在家樂福生態系統中推廣微信、微信支付、雲計算及其他服務，並在社交平台上發展配套完善的零售服務，以分析家樂福中國的顧客消費數據。轉型成效不大，家樂福擬出售中國區業務的傳言一直不絕於耳。

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