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﻿領展售商場淨收益30億

2018-01-24 列印
　　領展（823）去年以230億元出售17個商場物業之後，計劃將扣除收購之後的淨資金收益30億元，用於回購基金單位、降低借貸及預留作收購所需。領展行政總裁王國龍表示，會繼續留意在香港及內地一線城市即北上廣深的收購機會。被問及到會否繼續拆售物業，王國龍指，出售17個商場交易的資金仍未收到，所以不會這麼快（再次拆售）。他又指公司去年完成策略評估，曾考慮過分拆部份商場上市，但估值未必有溢價，因而選擇出售。領展旗下彌敦道700號銀座式商場將於今年5至6月中開幕，現時處於最後招租階段，亦已開始有商戶入駐，希望之後會有現時領展租戶組合以外的日韓食肆及消費品牌入駐。
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