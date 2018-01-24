﻿最快半小時內完成 信銀遙距開戶App搶客

現時到銀行分行開戶，相當費時，動輒需時一句鐘，信銀國際率先為客戶帶來佳音，昨宣佈計劃今季推出全新手機應用程式（App），讓客戶可體驗真正遙距開戶，毋須再到分行經歷繁複、漫長的開戶程序。據了解，該行開戶手機App已正在試行中，由申請至完成審批最快需時少於30分鐘。



渣打香港早已預告今年會推即時網上開戶，不過就被信銀國際爬頭。信銀國際指出，推出全新手機App，將提供首創的非面對面式真正遙距開戶服務，以及提供其他銀行服務。遙距開戶項目早前已在金管局的金融科技監管沙盒中成功試行，並計劃首季推出，屆時將進一步公佈詳情。



用戶毋須親到分行辦理



據了解，信銀國際已試推該新手機App，現時客戶只需在手機下載inMotion的App，便可透過App申請開戶，首頁顯示過程需約15分鐘，流程包括驗證電郵和手機號碼、掃描身份證、拍照驗證、填報個人資料、開戶原因、資金來源等，到最後如無問題，則會顯示成功提交開戶申請，一般需時約10分鐘審批申請，最後通過電郵通知審批結果。不過，本報記者以全新客戶實測，單是申請過程已超15分鐘，結果花上約20至25分鐘申報各項資料，超過1個半小時仍未有審批結果。



信銀國際個人及商務銀行部客戶策略及電子銀行業務執行總經理李慧燕表示，現時大部份的銀行金融科技服務均需要銀行戶口配合，但普羅市民開戶口需要在銀行辦公時間內親身到分行辦理，推出手機辦理遙距開戶App，讓全新客戶也可隨時隨地完成開戶申請。



銀行界人士認為如能做到真正遙距開戶，確為客戶帶來大大的方便，因無需到分行排隊，花上很長時間辦理開戶手續；同時有利分行網絡細小的中小型銀行吸納客戶。不過，部份銀行界人士關注能否滿足「認識你的客戶」的要求。



香港資訊科技商會榮譽會長方保僑表示，發展金融科技服務乃大勢所趨，而遙距開戶一方面可便利市民，另方面可解決部份銀行分行不足的問題。不過，對客戶而言，更重要的是銀行可有其他更好的服務及優惠。