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﻿永利去年末季純利增近三倍

2018-01-24 列印
　　受惠於去年開業的永利皇宮帶動，永利澳門（1128）截至去年底止第四季，純利1.79億美元，按年增長2.84倍；期內，經營收益總額按年升43.1%，至13.12億美元。受季績理想刺激，永利澳門昨日升6.2%，收報29.3元。花旗亦把永利目標價調高12%，至33元，建議買入。

　　截至去年底止第四季，永利皇宮淨收益為6.93億美元，按年升65.6%。期內經調整後的物業EBITDA（除息稅折舊及攤銷前盈利）為1.9億美元，按年升1.45倍。永利皇宮娛樂場收益方面，錄得6.49億美元，按年增加73.8%；至於貴賓業務賭枱轉碼數為162.3億美元，按年上升57.1%。
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