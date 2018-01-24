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﻿高雅發股購星皓涉足電影

2018-01-24 列印
　　高雅光學（907）公佈，以代價3.3億元向王海峰持有72%的Alex Film Limited收購星皓文化60%權益連股東貸款。其中9500萬元以現金支付，餘額2.35億元，以每股2.5元發行9400萬股支付，禁售期為3年，代價股份佔擴大後股本約19.49%。

　　透過今次交易，高雅光學除了染指電影發行業務外，亦引入王海峰成為僅次於持有該公司19.53%股權的Wealth China Worldwide，成為第二大股東。該公司認為，收購事項可進一步擴大其現有業務範圍及其收益基礎。

　　此外，目標集團獲授的發行及其他權利亦可能為該公司帶來在中國發展其眼鏡架及太陽眼鏡分部自有品牌業務的商機。
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