﻿高雅發股購星皓涉足電影

透過今次交易，高雅光學除了染指電影發行業務外，亦引入王海峰成為僅次於持有該公司19.53%股權的Wealth China Worldwide，成為第二大股東。該公司認為，收購事項可進一步擴大其現有業務範圍及其收益基礎。
此外，目標集團獲授的發行及其他權利亦可能為該公司帶來在中國發展其眼鏡架及太陽眼鏡分部自有品牌業務的商機。
八鄉隱藏兩個涉非法繁殖受保護及瀕危動物的農莊，其中一個向外宣稱經營動物善終服務，疑作掩飾。警方聯同多個部門昨天直搗兩處，共搜獲數十種受保護或瀕危動物及魚類，初步點算有近千隻，包括果子貍、娃娃魚、孔雀、...
2018-01-24
銅鑼灣書店母公司股東、瑞典籍的桂民海女兒Angela指出，患上頑疾的桂民海（上周六（二十日）在瑞典領事館職員陪同下，乘搭火車到北京，打算到當地接受檢查，途中卻被約十名便衣警員登車帶走。 桂民海去年十月獲中國政府釋放後，在寧波被監視居住。《紐約時報》引述桂民海女兒Angela指出，其瑞典籍的父親桂民海，由於出現「漸凍人症」（即肌肉萎縮性脊髓側索硬化症）症狀，上周六（二十日）在瑞典領事館人員陪同下，原定乘搭火車前往北京接受醫療檢查，當火車駛至接近北京時，約十名便衣警員登上車廂，將桂民海帶走。她表示，不清楚事件的詳細經過，亦不知道父親或同行的瑞典領事館人員有否反抗，並說「我只知道...
2018-01-24
雪上加霜！日本連日除受暴雪影響外，溫泉勝地群馬縣的活火山白根山昨日早上火山爆發，其後引發雪崩，一名在滑雪場受訓的自衞隊員死亡，至少十五人受傷，一人仍失縱。 草津國際滑雪場一名男性工作人員表示，當地時間...
2018-01-24
元朗西北區洋房樓價企穩，加上市場於去年年尾消化不少筍盤，致新年首月交投稍有回落，睇樓量不多，1月至今暫錄8宗沽售。當中有7宗屬錦綉花園洋房；另1宗則來自牛潭尾的葡萄園，洋房面積2238方呎，造價333...
2018-01-24
港股勢如破竹，恒指昨日再下一城創新高，連續六日升勢未止，受惠隔晚美股三大指數均創新高，港股昨早高開逾200點，其後愈升愈有，升勢主要由多隻藍籌內銀股推動，單計建行（939）已貢獻恒指127點，恒指以全日高位收市，報32930點，大升537點，再創歷史新高之餘，恒指連升6日，成交額急增至1980億元，為2015年9月以來最高。 承接亞洲股市升勢，美股三大指數昨日初段再創新高，但其後個別發展，杜指高位見獲利回吐盤，曾跌70點，見26143點；標指亦見回軟。納指則拜網上串流視頻網站Netflix上季業績標青帶動再創新高，曾升22點，攀上7430點；Netflix早段股價曾...
2018-01-24
「仙魔交易」周一落實，阿仙奴前鋒阿歷斯山齊士與曼聯中場米希達利恩互換東家。山齊士甫入魔即不點名批評前東家兵工廠名將，並暗諷舊會不重視自己。反觀遭曼聯放棄的米希達利恩則答謝紅魔，加盟阿仙奴即露暖男仙氣。 山神如願周一入魔後即展現魔性，在個人社交網絡發表一篇二百○四字的聲明，其中不點名炮轟前槍手球員，矛頭疑似指向早前曾批評自己的基昂：「之前有些人（前球員）在不清楚情況之下，對我和球會作出批評，損害到我和球會的名譽。我可以肯定自己在任何時候都百分百付出，貢獻球隊。我離開阿仙奴與名宿亨利當年出走一樣，希望能一嚐錦標滋味。」山齊士還借讚揚紅魔領隊摩連奴來諷刺舊帥雲加不懂愛才。...
2018-01-24
隨歲月流逝，肌膚失去彈性、毛孔愈見粗大、面部輪廓不再分明，這些都是肌膚衰老的徵兆。要令肌膚回復青春，強效修護的護膚品成了最強補給，無論眼部、面部或頸部肌膚，都需要全面呵護，要時光倒流，絕對不是夢。文︰...
2018-01-24
一向嗜杯中物、過往多次醉後失儀的歌手梁漢文，昨凌晨駕駛平治房車途經中區半山時，失控撞欄。梁漢文無受傷，惟酒精呼氣測試逾100微克，超標逾3倍，涉嫌酒後駕駛被捕，後獲准保釋候查。傍晚梁漢文發表聲明，向外...
2018-01-24
特首林鄭月娥出訪瑞士，向當地取經，其中重要一課，是如何向年輕人提供支援，讓他們踏出創業的第一步，而當地的Impact Hub，即近年歐美流行的共同工作空間，香港做得不多，政府須加力推動。 Impact Hub概念，是善用閒置地方，例如舊工廈、空置用地等，擺放貨櫃箱，改裝成共同工作空間，讓決心投身初創事業的年輕人聚首一堂，一起搞活動、舉行工作坊、尋找導師和資金等，環境開放自由，亦是一個交流心得、激勵意念、發崛靈感的空間。 現在全球各地已有逾一百間ImpactHub，而香港僅在起步階段，在茘枝角活化工廈有一間，有極大的擴展空間，給更多年輕人使用，啟發他們創造力，與國際創新企業潮...
2018-01-24
今晚將於沙田馬場舉行八場泥地賽事，以往泥地跑道經常出現偏差，一時有利前置馬，一時有利後上馬。上年十一月一日晚亦曾編排為「全泥夜宴」，當晚四匹於1200米勝出的賽駒，當中「飛霞」、「上簽」及「鐵胆王」都...
2018-01-24