﻿IFC外望——樂視着力解決資金問題

樂視網昨日舉行投資者說明會，樂視網董事長、融創（1918）董事長孫宏斌等高管回應了投資者對樂視網的諸多疑問，包括未來樂視網股價、債務和關聯交易等方面的問題。孫宏斌表示，對樂視網希望不留遺憾，但如果仍然沒有辦法，那也只能留下遺憾了。說明會上，樂視網稱，無法對複牌後股價進行判斷。孫宏斌稱，股價走勢受到多重因素的影響，公司現階段將著力解決公司面臨的資金緊張和供應鏈問題。



樂視網稱，融創中國尚未向樂視網表達進一步增持意向。受消息刺激，融創中國股價急升4.3%,收報36.1港元。



樂視網上周五公告指出，賈躍亭控制的關聯公司對上市公司關聯欠款餘額為75.31億元人民幣。樂視債務處理小組通過樂視控股微信公衆號於周一回應發聲明，指出公告中的部份事項闡述不完整，經初步核算需要樂視控股等關聯方承擔還款的金額預計在60億元左右。樂視網昨晚再發公告稱，上市公司與賈躍亭控制的關聯方之間的欠款75.31億，已實質達成的債務解決金額為9290萬元。



樂視網周一的澄清公告，稱經上市公司財務部統計，截至2017年11月30日，上市公司與賈躍亭控制的關聯方之間形成大量應收帳款、其他應收款、預付帳款等。公司關聯欠款餘額達到75.31億元，涉及關聯方50餘家。



「滬倫通」可行報告上報中英政府



中、英兩國自2015年宣佈啟動「滬倫通」的研究可行性後，昨日內地媒體報道，研究報告已經完成，已上報兩國政府和監管機構。倫敦證券交易所國際部總監及滬倫通項目負責人Martina Garcia指，「滬倫通」仍存在很多技術性難題，但若成事，將會創造出一個中、英資本市場之間的生態環境。另外，本港財政司司長陳茂波向本地傳媒指，料「同股不同權」於下半年正式落實後，將有超過10家新經濟公司來港上市。



「滬倫通」雖未有正式落實推行的時間表，但各種跡象均顯示「正在提速」。報道引述Garcia指，中、英兩國市場的差別仍然很大，如兩地8小時的時差、交易制度不同、基礎設施差距等。更重要的是，兩國需要正視差異，平等對待兩個市場的上市公司。



Garcia透露，英國現時有600多家銀行有使用人民幣結算，包括倫敦金融城也在不斷開發和推動離岸人民幣中心的發展。



高瞻