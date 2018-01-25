﻿三桶油共獻66點 恒指升破三萬三

港股勢如破竹，計及昨日升幅已連漲7日，恒指先升後跌，午後呈「V形」反彈重拾升勢，更一度升穿33000點關口，石油石化股接力成為升市功臣，中資三桶油表現突出，中石化（386）、中石油（857）和中海油（883）升幅由3.1%至5.3%，合共貢獻恒指66點。雖然恒指收市未能突破33000點，但亦以接近高位收市，收報32958點，升27點。



恒指低開23點，早段走勢反覆，一度跌202點，至全日低位32728點，恒指見低位後，跌幅逐步收窄，午後進一步收復失地，更愈升愈有，最多曾漲88點，高見33018點，再創歷史新高，惟臨近收市略為回落，收報32958點，升27點，大市成交1878億元。此外，國指連升9個交易日，期內累漲2003點或17.2%，國指昨日則收報13620點，升130點。



滙控（005）美國預託證價格曾見87.01港元，較香港收市價升1.16港元；騰訊（700）美國預託證價格曾見470.77港元，較香港收市升1.77港元。



資金輪流炒，昨日到石油石化股發力，推高大市，紐約期油創下逾3年新高，中資三桶油受惠造好，中石油升5.3%，收報6.21元，為昨日表現最好的藍籌股；中石化和中海油則分別升4.6%、3.1%。其他石油相關股份同樣有得升，安東油田服務（3337）爆升17.7%，收報1.53元；昆侖能源（135）則漲2.1%。



相反，早前幾隻強勢的藍籌股，昨日出現回吐，騰訊（700）跌1.2%，收報469元，拖低恒指40點；中國平安（2318）跌2.5%，收報94元；港交所（388）則挫0.7%，收報301.4元。



企業業績佳美股再破頂



此外，藍籌內房股表現回軟，潤地（1109）跌0.6%，收報31.05元；碧桂園（2007）和中海外（688）則分別挫1.4%、1.5%。



美股三大指數周三初段再破頂，杜指曾升181點，見26392點；納指和標指分別曾升20點和8點。昨日出爐的公司季度業績多勝預期，利好大市走勢。杜瓊斯工業平均指數今晨四時後報26256點，升45點，納斯達克指數跌35點，報7425點。



藥廠雅培、聯合科技和油田服務商Baker Hughes以及有線電視商Comcast出爐的季度業績好過預期，帶動市場樂觀情緒。



美國工業龍頭通用電氣（GE）公佈，第四季錄得100億美元淨虧損，期間營業額按年跌5%，主要受到保險業虧損和稅改的110億美元開支拖累，該公司上周已公布有關開支。