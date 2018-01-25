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﻿美匯跌至三年低

2018-01-25 列印
　　特朗普政府的貿易戰疑慮，加上的財長努欽歡迎美匯走軟的言論拖累，美匯指數失守90點，再創3年新低。英鎊受惠就業數據理想，兌美元升超過1.4%，兌港元重上11算；日圓兌亦升穿110水位，兌港元邁向7.2算的4個月高位。現貨金價見五連升，突破每盎司1350美元水位。

　　美匯指數昨晚美市前跌見89.453點，隔日跌0.74%；日圓續升見109.37兌1美元（每百日圓兌7.14港元），升0.85%，去年9月以來首見升穿該水位。周四議息的歐羅亦升0.67%，見3年新高的1.2381美元（歐羅兌9.67港元）。

　　英鎊昨日兌美元更升1.4%，見1.4196美元（英鎊兌11.09港元），是昨日兌美元升幅最大的G10貨幣，回到2016年6月脫歐公投以來的新高。
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