﻿設金融科技實驗室 港交所狗年啟改革諮詢

港交所（388）昨天公佈今年發展大計，行政總裁李小加表示，會在農曆新年後為上市改革發出諮詢文件。此外，港交所短期內將設立研究金融科技的實驗室，甚至考慮入股一些創新科技項目。雖然港交所大計多籮籮，但對於市場相當關注的新股通，李小加卻忽然低調，表示現階段不宜多談。在今年的戰略重點當中，李小加並沒有把新股通包括在內，而是放在長遠目標類別，與倫港通、商品通等項目並列，都是屬於「不可能一蹴而就」的目標。



李小加又稱，落實新股通是一項大挑戰，但有些事情只可做而不適宜說太多，日後或不能提及太多新股通的進展，相信外界會理解。



公共專業聯盟財經政策發言人甄文星表示，很多內地投資者早已有渠道認購本港新股，新股通短期內未能落實，實際影響不大，但有新股通則是錦上添花。代表金融服務界的立法會議員張華峰表示，長遠而言香港有需要落實新股通，如果沒有內地資金流入，香港難以爭取大型新股掛牌。對於新股通暫未能落實，張華峰估計是由於內地仍需觀察香港保障新股投資者措施的成效。



李小加：諮詢期六至八周



另一方面，港交所早前公佈了上市改革的諮詢總結，為引入同股不同權企業、容許未有盈利的生物科技公司上市、以及收緊創業板公司轉往主板等政策定下大方向。不過，如何把這些政策寫成具體的上市規則條文，仍然要再作諮詢。李小加昨天表示，在農曆新年之後發出諮詢文件，諮詢料為期6至8星期，之後再按市場意見作出修訂，預計新的上市規則條文可在6月初落實，然後再給市場1個月時間了解及消化，新上市制度可望在下半年正式實施。



除了落實上市制度改革之外，港交所亦會聘請了解科技項目的專業人士，包括律師、會計師等，為引入生物科技新股做好準備。對於深圳證券交易所亦銳意吸納新經濟企業，李小加表示不怕構成競爭，反而認為是「英雄所見略同」。至於倫港通方面，受到英國脫歐影響，可能要到明年才推出。



近年金融科技大行其道，李小加昨天亦表示，港交所短期內會設立創新實驗室，研究如何將金融科技應用在交易所本身的日常運作之中，以加強效率。