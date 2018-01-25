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﻿紐交所拒向沙特阿美妥協

2018-01-25 列印
　　市值達2萬億美元的沙特阿拉伯國家石油公司（Aramco，下稱沙特阿美）上市，作為全球規模最大的首次公開招股（IPO），自然成為各大交易所爭奪的對象，然而紐約證券交易所國際上市業務主管圖妥（John Tuttle）則認為，毋須降低其嚴格的信息披露規定。圖妥周二出席瑞士達沃斯世界經濟論壇期間，接受路透社訪問時就沙特阿美IPO發表上述明顯是針對倫敦交易所等對手的言論，又謂，美國不會像其他地區那樣不遺餘力地去迎合任何特定的公司。此前，市場傳出沙特阿拉伯當局已將紐約、倫敦和香港列入沙特阿美IPO最終候選名單，將三選一單獨承擔國際IPO，或者由兩家甚至三家共同承擔。
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