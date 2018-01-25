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﻿北控水務國泰君安抽水46億

2018-01-25 列印
　　多間公司昨日公佈集資計劃，涉及金額共接近50億元。據銷售文件顯示，北控水務（371）擬以每股5.7元至6元，配售4.5億股，集資25.65億至27億元。每股配售價較昨日收市價6.26元，折讓4.15%至8.95%。大股東北京控股（392）將認購10億元股份，但有待股東會通過。配股集資所得將用於一般營運資金。德意志銀行、瑞銀為聯席全球協調人。國泰君安國際（1766）計劃以先舊後新方式， 配股集資超過19億元。該公司計劃配售7億股股份，相當擴大後股本約9.08%，每股配售價2.85元，較股份停牌前折讓7.77%，集資淨額最多19.33億元，將會用於一般營運資金。
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