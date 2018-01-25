  • 2018年1月25日 星期四
  • 16º
  • 79%
熱門： 潑粥養殖場馬拉松浸大奧斯卡

日報新聞 > 財經

﻿香港電訊物聯網簽逾十客

2018-01-25 列印
　　香港電訊（6823）推出針對企業客戶的端對端物聯網應用方案，客戶包括中煤（003）、合和實業（054）及偉萊物流等，應用層面涵蓋自動報表、空氣質素監測及車隊管理。商業客戶業務董事總經理陳紀新表示，現時已獲10多張定單，主要來自物業管理、零售、醫療、物流等行業。陳紀新指，香港電訊的物聯網生態圈結合固網及移動技術，比單單提供移動服務的競爭對手優勝。現時已簽單的客戶有十多個，目標客戶為政府及中大型企業，以物業管理、零售、醫療及物流等行業為主。方案定價因應不同行業場景所需的技術傳輸而有所不同，暫難預測此業務的收入佔比。他又指，現時政府積極推動智慧城市、感應器價格逐步下降等因素將加快物聯網發展。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd