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﻿置富產業售和富薈下月完成

2018-01-25 列印
　　置富產業信託（778）行政總裁趙宇表示，早前該集團以20億元出售「和富薈」將於2月底完成交易，出售價格是當年買入價的3倍。當中11億元將用於償還2019年到期的債務，餘下的9億元將作其他投資用途。她提及，該集團一直積極留意本港地區商場，例如天水圍、將軍澳等近年人口密度增加的地區。截至去年底，該集團的負債比率為27.4%，仍有130億元債務空間。完成「和富薈」交易後，負債比率可進一步下降至25%，債務空間亦會進一步提升。趙宇表示，年內沒有融資需要，至2020年才需要再融資。現時已有意購多個物業，包括長和系所持的本港物業，但暫未有落實的收購計劃。
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