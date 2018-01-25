﻿IFC外望——思捷發盈警 半年蝕近10億

思捷環球（330）昨日發盈警，預期截至去年底止6個月，即17/18財政年度上半年由盈轉虧，錄得淨虧損9.5億至9.8億元，而2016年同期純利6100萬元。該集團解釋，主要由於中國業務大幅下跌，該集團就商譽及客戶關係餘額作出全面減值，導致稅前虧損約7.95億元，而此減值為非現金項目。



另一方面，思捷環球預期截至去年底止6個月，期內的收入跌幅較預期大，原因為該集團的策略性整合分銷版圖，已預料會令到收入出現輕微的下跌，可是該集團的實體零售店舖的銷售表現在17/18財政年度第二季度的收入下跌高於預期。此外，該集團的17/18財政年度的稅項淨支出約500萬元，2016年同期稅項淨收益740萬元。



對於未來前景，該集團指經營環境仍充滿挑戰，17/18財政年度下半年財務表現仍不確定，而在季節性因素之下，下半年表現一般較上半年遜色。集團續稱，目前經歷戰略措施調整，為長遠盈利增長建立鞏固平台。



該集團於去年11月公佈17/18財政年度9月底止第一季度時表示，17/18財政年度餘下的時間，將繼續縮減規模，加速關閉虧損零售店舖，同時繼續專注改善盈利能力。思捷環球昨日收報4.08元，跌0.7%。



海航邀入股啟德地 入場費780萬



近期多番傳出有資金壓力的海航集團，有意邀請投資者入股由兩幅啟德地皮打包的基金。外電引述文件報道，每位投資者的最低投資額為100萬美元（即約780萬港元）。



文件顯示，該基金分為兩類，第一類的持有期限是兩年，年回報率為9%，然後在第二年還提供5%的項目利潤分成；第二類的持有期限是四年，在最後一年分給投資者40%的利潤。文件並無透露海航有關基金的集資額。海航對此未予置評。



海航在2016年底起，先後合共以272億元，投得四幅啟德發展區地皮，期間曾籌組多筆過橋貸款，包括現在正在尋找投資者的兩幅地皮。當時各家開發商投地競爭激烈，海航出價進取，擊敗了香港最大的幾家開發商。



有房地產分析師稱，在香港，開發商很少為房地產項目向外部投資者籌資，因為他們很容易就能以低息從銀行借到錢。



知情人士早前表示，海航還有兩筆與啟德地皮相關的貸款，即將於下月和6月到期。旗下公司近幾周在一些中資銀行逾期償付貸款本金或利息，導致有三家銀行凍結了其部分尚未使用的授信。



高瞻