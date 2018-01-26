﻿重磅股業績理想 美股三大指數續造好

美股三大指數周四初段持續造好，杜指曾升133點，見26385點，標指和納指亦分別升0.4%和0.6%，其後走勢反覆。大市受惠重磅股出爐的業績理想。今晨三時杜瓊斯工業平均指數報26417點，升165點，納斯達克指數升16點，報7431點。



重型建造機械商Caterpillar第四季受稅改開支拖累虧損擴大至13億美元，或每股蝕2.18美元，但扣除稅務等因素後每股盈利2.16美元，好過市場預期；綜合製造商3M上季亦因同樣理由，盈利按年跌55%至5.23億美元，但經調整後亦勝預期，兩公司股價早段分別升2.3%和0.3%。



勞工部出爐的上周新申領失業救濟人數按周增1.7萬人，至23.3萬人，但低於30萬人仍反映勞工市場穩健。商務部出爐的12月份新屋銷售按月錄得大過預期的9.3%跌幅，至62.5萬間的年率化單位；12月份領先經濟指標按月升0.6%，較預期的0.5%好。



港股連升7日後終斷纜，昨早高開低收，午後跌幅擴大，受多隻內銀股回吐拖累，加上股王騰訊（700）失守460元關口，全日跌2.3%，單是騰訊便拖低恒指78點，恒指全日最多跌308點，低見32650點，並以近全日低位收市，收報32654點，跌304點，為去年12月中以來最大單日跌幅，大市成交1877億元。



港股升勢再斷纜



今晨三時杜瓊斯工業平均指數報26417點，升165點，納斯達克指數升16點，報7431點。滙控（005）美國預託證價格曾見86.65港元，較香港收市價升1.15港元；中移動美國預託證價格曾見464.30港元，較香港收市升6.60港元。



恒指昨早高開20點，早段最多升39點，高見32998點，距33000點關僅一步之遙，衝關不成，大市掉頭回落，午後跌幅加劇，恒指收報32654點，跌304點。國指同樣終結連升19日走勢，收報13388點，跌232點。



內銀股幾乎全線回吐，建行（939）跌1.8%，收報8.57；工行（1398）和中行（3988）分別挫3%、2.3%，3隻股份合共拖低恒指121點，其他內銀股同現跌幅，中信銀行（998）和民生銀行（1988）同跌逾3.4%。



前港姐袁彌明創辦的「彌明生活百貨」，已於昨日通過上市聆訊。市場消息指，該公司預期農曆新年前招股，保薦人為金利豐。據初步上市申請文件，該公司截至2017年9月底止6個月，收入5565萬元，按年升16.6%；期內溢利560.9萬元，按年升14.6%。現於銅鑼灣、旺角等共有9家零售店，出售護膚品、化妝品、食品及保健產品。