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﻿美匯跌穿89點見三年低

2018-01-26 列印
　　美匯昨日四連跌，美匯指數進一步跌穿89點，再創3年新低，見88.57點，歐羅攀上1.25美元水位，歐央行議息後按兵不動，行長德拉吉指增長動力加快，利好通脹上升的信心；日圓兌港元亦一度逼近7.2算。國際貨幣基金組織（IMF）總裁拉加德促美國財長努欽應澄清有關支持弱美元的言論，努欽其後稱自己的立場一貫清晰，他不太關心美元短期的波動。

　　歐央行公佈議息結果後，歐羅升幅一度收窄，但在行長拉加德記者會發言期間，歐羅進一步攀見1.2498美元（歐羅兌9.801港元），隔日升1.04%。英鎊早段曾升0.61%，見1.4329美元（英鎊兌11.19元），到歐市時段升幅收窄至0.44%，見1.4305美元。

　　拉加德昨日出席達沃斯論壇期間，促美國財長努欽澄清周三似乎是支持弱美元的言論，又謂目前並非打任何形式貨幣戰的時候，補充美國稅改極可能導致美匯上升。
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