﻿涉消防問題未發牌 美獅美高梅料下月開幕

美高梅（2282）新項目美獅美高梅原定下周一（29日）開幕，惟該集團昨午公佈因相關的政府審批程序仍需時間，未能如期開業。據悉，美獅美高梅其實一切已準備就緒，只因消防安全如防煙門等小問題，導致營業牌照仍未發出，待消防部門批出文件，便可開業，該公司預期於2月內會開業。



消息指，美高梅希望能爭取於農曆新年前開幕。評級機構標準普爾預測，隨著澳門陸續有新賭場及基建落成，加上內地經濟回穩，料澳門今年中場博彩收益有5%至10%升幅。



美高梅昨日發出通告指，美獅美高梅預期於下周一對外開業。惟該集團正辦理開業所需相關營運牌照的行政審批程序，現預期美獅美高梅將於下個月內對外開業。該集團續稱，已重估其項目成本，項目的整體預算預期維持不變約為270億元，當中不包括土地及資本化利息。



預算270億不變



美獅美高梅為該集團位於澳門的第二個集娛樂場、酒店及娛樂綜合項目。最初原本計劃在去年底開業，惟延期至今年1月29日，現時再度延期至2月。



至於賭枱方面，澳門傳媒報道指出，博監局將會批准美獅美高梅設置125張賭枱，但會分兩個階段批出，其中100張將會開幕時啟用，另外25張則等到2019年1月才能使用。另外，同時批出超過900部角子機。不過，今次美獅美高梅批出的賭枱數目，均較早前開幕的永利（1128）旗下永利皇宮及金沙中國巴黎人為少。澳門傳媒報道續指，美高梅有意將77張枱轉移到美獅美高梅。



澳門博彩收益重現增長，標準普爾預測，隨著中國經濟增長回穩，澳門陸續有新賭場及基建落成，均會推動澳門博彩收入增長，該機構預測今年澳門中場博彩收益升5%至10%，而貴賓廳收益增長則少於15%，惟今年澳門博彩收入增長將由6%至12%，較去年增長19%有所放緩。