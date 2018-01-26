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﻿金沙末季中場增幅見四年高

2018-01-26 列印
　　各大賭企陸續公佈去年第四季業績，金沙中國（1928）截至去年底止第四季，收入淨額5.19億美元，按年增加49.1%。該集團表示，季內中場桌面博彩贏額增長26.9%，較市場預期的整體增幅為佳，亦是2014年首季以來中場博彩贏額的新高。截至去年底止第四季，金沙中國總收益淨額為21億美元，按年增加12.9%。該集團表示，季內澳門市場繼續強勢復甦，與此同時中場博彩市場於去年第四季加速增長。受惠於強勁的博彩表現，連同酒店入住率及零售購物中心收益的上升，帶動該集團季期的經調整物業EBITDA，按年升19.8%，至7.31億美元，是2014年第三季以來澳門季度業績的新高。
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