  • 2018年1月26日 星期五
  • 17º
  • 89%
熱門： 潑粥養殖場馬拉松浸大奧斯卡

日報新聞 > 財經

﻿美生物科技公司擬港上市

2018-01-26 列印
　　香港立信德豪（BDO）審計部業務發展總監林鴻恩昨日透露，已接獲1至2家新經濟企業有關的查詢，其中一家為美國的生物科技公司，因認為中國市場有相當的吸引力，所以考慮來港上市。林鴻恩續指，該公司現有約10多人的科研團隊，主要研究幹細胞及器官移植等高端技術，目前正等候諮詢詳情，計劃於今年第3季來港首次公開發售股份。

　　BDO國際聯繫合夥人陳錦榮表示，聯交所決定容許新經濟、「同股不同權」及未有收入的生物科技公司申請上市，令本港市場增加吸引力，又因鄰近內地，為當地相關的新經濟公司提供多一個選擇。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd