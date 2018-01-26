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﻿「3智城」首批項目次季面世

2018-01-26 列印
　　和記電訊香港（215）旗下3香港推出「3智城」計劃，與科學園中研發NB-IoT（窄帶物聯網）應用的初創公司合作，使有潛力的應用盡快推出市場。

　　首批獲選的項目最快將可今年第二季面世，並希望能與100家初創公司在市場營銷上合作。和電香港執行董事兼行政總裁胡超文表示，藉推出「3智城」計劃，發掘具市場潛力的NB-IoT應用方案，與初創、業界及科研專才共建物聯網生態圈，期望能提升本港作為創新城市的競爭力。

　　合作性質雖非獨家，但3香港可享優先權。首批獲選項目包括智能汽車充電平台、智慧城市定位分析系統、汽車泊位感應器、移動環境感應器等。
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