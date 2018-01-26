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﻿馬雲批貿易保護引災難

2018-01-26 列印
　　針對中美貿易摩擦可能升級，阿里巴巴集團主席馬雲出席瑞達沃斯論壇時表明，反對日漸抬頭的貿易保護主義，他指出「打貿易戰很容易，但要制止由此引發的災難很難。

　　可是要花30年才能解決貿易戰帶來的痛苦。」貿易政策成為達沃斯的熱門話題。

　　馬雲說：「阻止貿易是不可能的，世界需要貿易，貿易是解決戰爭的方法。一旦貿易停止，戰爭就會開始。」馬雲還談到，互聯網技術正在改變世界，未來不存在Made in China（中國製造）、Made in USA（美國製造），而都將成為Made in Internet（互聯網製造）。
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