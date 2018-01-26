﻿IFC外望——TVB回購告吹 第二大股東籲派特息

電視廣播（511）（TVB）終止回購計劃，由於該公司坐擁42億元可用和盈餘現金，自然惹來投資者揣測該公司會否增派特別股息，有傳TVB於下次董事會，將研究42億元回購資金的用途，作為TVB第二大股東的基金公司Silchester此前曾呼籲TVB派發每股9.6元特別息的訴求。惟行政總裁李寶安明確表示，目前無意即時派發特別息。不過有消息指，由於該公司坐擁龐大現金，故下次董事會會議時，會研究如何處置該筆現金，包括派特息或作投資之用。



TVB一年前提出巨額回購方案，涉資42億元，加上手上不受限制的現金18.7億元，合共約為60.7億元。現時取消回購，42億元資金理論上可「鬆綁」。消息人士指出，於2016年10月發行的一批年息3.625%的5億美元（約39億港元）擔保票據，由於盈未到期，又不能提早償還，而且該公司亦沒有把該筆可動用現金作任何投資，由於有關資金每年都要支付利息，故確有需要研究如果使用該筆資金。消息人士稱，TVB有2個選擇，一為派發特別息；二為尋找新項目進行投資。預期下次董事會將研究為該筆資金找出路。



港去年出口增8% 七年最大升幅



去年香港全年整體出口升8%，是2011年以來最大的年度升幅，進口則升8.7%。政府發言人表示，環球需求快速擴張，去年12月的商品出口再有顯著按年增長。



展望未來，環球經濟前景向好，短期內會繼續為香港的出口帶來支持。政府會繼續密切留意環球貨幣環境演變及主要經濟體的貿易政策發展等外圍不明朗因素。



渣打香港大中華區高級經濟師劉健恒表示，本港經濟周期改善趨勢持續，環球經濟改善有助中小企信心好轉。由於去年高基數效應，預料今年本港經濟增長將約3%，而今年仍有一些風險需要關注，當中最大風險是中美貿易關係。全球央行利率正常化，亦會對中小企帶來風險，本港利率上升無可避免，但只要步伐有序，相信對中小企影響不大。



去年全年港產品出口貨值合共434.5億元，升1.4%，轉口貨值則為38324.4億元，升8.1%。



總出口貨值為38759億元，升8.0%，進口貨值升8.7%，至43570億元。



高瞻