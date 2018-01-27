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﻿騰訊入股《未來戰士》製作公司

2018-01-27 列印
　　《華爾街日報》引述知情人士報道，騰訊（700）入股製作電影《未來戰士》（Terminator）的荷里活公司Skydance Media。知情人士透露，騰訊已經簽署協議，獲得Skydance略低於10%的股份。

　　協議條款對公司的估值約15億美元，但知情人士未透露投資的具體作價。

聯手製片開發遊戲

　　兩間公司發聲明稱，根據雙方達成的協議，騰訊和Skydance將聯手投資電影、電視劇和影片遊戲項目，並且在各自國家向對方提供專業幫助。

　　除了電視劇和交互式項目合作外，騰訊或會幫助Skydance在中國市場進行電影分銷和市場宣傳，同時Skydance將為騰訊在西方市場擴張娛樂業務提供支持。

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