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﻿雅生活招股 3585元入場

2018-01-27 列印
　　由雅居樂（3383）分拆的雅生活（3319）將於下周一（29日）至周五（2月2日）招股。據銷售文件，公司計劃發行3.33億股，當中一成公開發售，集資最多47.33億萬元，招股價介乎10.8元至14.2元，並有一成半的超額配股權。

  每手250股，入場費約3585元。將於2月9日上市，滙豐及華泰證券為聯席保薦人。

  公司擬將集資所得的65%用於策略投資及收購，另15%用於發展一站式服務平台，10%用於管理數碼化，10%用作一般營運資金。

民信國際每手賺480元

　　民信國際（8456）首日在創業板掛牌，收報0.82元，較招股價0.7元，升17.14%。不計手續費及佣金，每手4000股賺480元。

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