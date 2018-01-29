﻿獲雅居樂綠地全力支持 雅生活招股集資47億

雅居樂雅生活每股招股價介乎10.8至14.2元，每手250股，入場費3586元，資金將用於收購，執行董事兼董事會聯席主席黃奉潮表示，內地市場較為分散，為公司帶來併購機會，預計今年內將會在該方面有所作為，而兩大股東雅居樂及綠地擁有不少資源，相信會毫無保留予以支持。
上市發行3.33億股，滙豐及華泰金融控股為聯席保薦人，該股擬於2月9日於主板掛牌。根據招股書，公司擬上市後每年派發相當於除稅後利潤25%的股息。
對於雅居樂未來會否分拆更多業務來港上市，雅居樂副總裁潘智勇表示，若果有利業務發展，將視乎情況及需求來確定下一步計劃。
有意於A股上市
黃奉潮表示，兩大股東上市後會繼續支持雅生活業務，當中雅居樂將所有開發面積交予公司管理，綠地則每年交付建築面積不少於700萬平方米物業供公司管理，並為其額外開發300萬平方米的物業選擇物業管理服務供應商時給予公司優先權。
公司並已同意未來在社區增值服務、廣告、物業代理及房屋檢驗服務等方面與綠地合作。
為配合雅生活國際化發展，尋求一帶一路沿線發展機會，公司未來並有意在A股上市，期望藉此提升品牌影響力及與內地政府的合作機會，拓展更多政府項目業務。若以招股價範圍中間價12.5元計算，上市集資淨額約39.837億元，大部份選擇性把握投資及收購機會，以及進一步發展戰略聯盟，45%用於收購其他物業管理公司，10%用於收購與公司存在互補性的社區產品及服務公司，10%用於與業務合作夥伴共同投資物業管理產業基金，10%用於開發一站式服務平台。另一方面，前港姐袁彌明創辦的彌明生活百貨，將於明日起招股，預計2月中將於創業板掛牌。