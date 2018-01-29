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﻿北京住建委 強調將續穩樓價

2018-01-29 列印
　　北京市住房和城鄉建設委員會主任徐賤雲在北京電視台訪談節目指出，北京市住建委將堅持房子是用來住的，不是用來炒的定位，保持房地產市場調控定力，全力以赴確保首都房地產市場平穩健康發展。去年出台多項政策遏制投機投資性需求；今年首先要加強供給側結構性改革。把2017年已經供地的住房建設好，盡快形成供應，同時配合相關部門和各區政府完成2018年的住房供地計劃。

  第二方面，是要在租購並舉上采取有力措施，落實2017年發布的《住房租賃管理辦法》，提供新的租賃住房、規範租賃關系以及把租賃監管平台做好，落實租賃的賦權，穩定市場預期，促進房地產市場平穩運行。

　　去年北京市住建委注銷了500餘家中介機構的備案，關閉了300餘家門店，有240多家中介機構自行關停，總數達到1000多家。 2018年將繼續保持對中介執法的高壓態勢，建立和完善信用管理體系，對中介機構和從業人員建立信用檔案，把投訴多的公示出來，這樣在市場上形成優勝劣汰的機制。
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