﻿市場可多容兩營辦商 網絡頻譜重拍料激戰

港府今年底拍賣的900/1800兆赫頻譜佔現時各流動網絡營辦商頻譜的36%，份量之多屬近年少見，或掀起電訊界大洗牌。參考上一次頻譜拍賣結果，數碼通（315）與中國移動出手最狠，中國電信國際今次或會加入戰團。分析員表示，市場有能力容納多2個新營辦商。



重拍頻譜首當其衝的莫過於現時一哥香港電訊（6823），因重拍而清繳的頻譜佔現有頻譜46%。和電香港（215）得悉安排亦有憂慮，認為香港的頻譜費與國際基準相比仍然相當高昂，倒是數碼通及中國移動香港對決定表示歡迎。



翻看2014年1.9至2.2吉赫的頻譜拍賣記錄，數碼通及中國移動香港均曾成功透過拍賣在香港電訊手上奪得頻譜。當時1.9至2.2吉赫頻段可供使用的頻譜有118.4兆赫，當中49.2兆赫透過拍賣重新指配，數碼通重錘出擊以9.84億投得19.8兆赫，與投得19.6兆赫的中國移動香港分庭抗禮。有競投成功先例，難怪數碼通及中國移動香港食髓知味，欲在900/1800兆赫頻譜拍賣中再下一城。



今次重拍頻譜的一大看點在於會否有中資營辦商以天價參與競投。原為四家流動網絡營辦商之一的中國移動香港欲趁機增加手上頻譜資源自是情理之中，另一間近年在港動作頻頻的中國電信國際相信今次亦會出手。中國電信國際是中國三大電訊巨頭中最遲進駐香港的中資營辦商，去年3月獲發牌於香港提供MVNO（流動虛擬網絡營辦商）服務，上月又夥拍英國數據中心公司Global Switch在將軍澳開設數據中心，明顯有意大力發展香港業務。



中國聯通香港曾分別在2013年和2014年參與競投4G頻譜和3G頻譜，但都無功而回，目前只租用和記電訊及香港電訊的網絡來營運MVNO服務。



德勤管理諮詢合夥人陳淑嫻認為，中資營辦商視香港為重要戰略基地是由於香港電訊業運作貼近國際市場，在港業務可作為墊腳石，助他們開拓國際市場。本地電訊市場現時競爭激烈，減價戰愈演愈烈，陳淑嫻指此乃行業周期現象，即使是惡性競爭也只屬短期，頻譜的成本最終亦會轉嫁至消費者身上。她又指出，現時不少人已持有多於一個電話號碼，若重拍頻譜後出現2個新營辦商，市場亦有能力容納，故長遠而言仍對本地電訊業抱樂觀態度。