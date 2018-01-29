﻿市場簡訊

—有傳滙控（005）、德銀及瑞銀涉及操控期貨交易，美國商品期貨交易委員會已作懲罰。路透引述消息人士指，美方將對德銀及瑞銀罰款至少超過千萬美元，而滙控的罰款額則較少，但未有透露具體金額。據稱有關操控期貨行為，涉及掛單買入或賣出期貨合約，卻故意在定單執行前取消，通過製造需求假象，影響價格從而獲利。







—海航科技投資（2086）發盈喜，預期去年底止全年業績扭虧為盈。2016年全年虧損1850.3萬元，公司表示，虧轉盈主要由於智能卡產品業務的銷售和毛利均有改善，而新業務亦為業績作出正面貢獻。







—重慶鋼鐵（1053）發盈喜 ，預期去年全年股東淨利潤約3.3億元（人民幣，下同），扭虧為盈，16年虧損46.86億元。業績扭虧主要由於公司司法重整等非經常性損益事項所致，影響金額約21億元。重慶鋼鐵又提醒股東，由於2015 年度、2016年度經審計的淨利潤為負值，且2016年度經審計的期末淨資產為負值，A股股票已於2017 年4 月5日被實施退市風險警示。依據《上海證券交易所股票上市規則》，若2017年度經審計的淨利潤仍為負值，或2017年經審計的期末淨資產仍為負值，上海證券交易所可能暫停A股股票上市。







—萬成金屬包裝（8291）宣佈，梁建恒已終止為控股股東。梁建恒及梁建勛透過各自持有50%股權的Fortune Time持有公司69.38%股權，梁建恒已於上周二以7561.9萬元人民幣出售所持Fortune Time的50%股權。公司表示，梁建恒可能涉及違約，目前正就事件將採取的行動徵詢法律意見。







—郵儲銀行（4612）公佈，甘肅省武威市文昌路支行原支行長王建中涉嫌與外部不法份子內外勾結，違法違規套取票據資金人民幣79億元，亦套取理財資金人民幣30億元用以兌付上述票據。涉案票據中有人民幣3.5億元被訴，該行正積極應對，最大限度保證資金安全。銀行已經根據現有事實及狀況對可能遭受的損失估計，確認為預計負債。甘肅省分行遭中銀監行政處罰人民幣9,050萬元罰款。銀行將進一步提高規範運作意識，強化風險管控。







—中國優通（6168）公佈，李慶利已辭任執行董事，投放更多時間及精神集中處理石家莊求實通信設備事務。







—格林國際（2700）發行可換股債券，集資2.07億元。換股價0.17元，較上周五收市價有4%溢價，全數兌換須發行12.18億股換股股份，相當於經擴大後股本36.75%。格林主席兼控股股東俞淇綱旗下香港影兒以1.2億元認購，而夏勇勤旗下浙銀天勤亦以6000萬元認購。第三方商人認購2720萬元。集資所得主要用作償還貸款。







—中國油氣控股（702）擬向張永東配售33.8億股份，相當於擴大後股本16.97%，張氏將入主成為主要股東。非執董黃紹武、主席戴小兵、非執董何林峰持股將被攤薄至9.96%、7.96%、7.53%。