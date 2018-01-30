﻿股債匯投資收益超理想 外匯基金大賺2520億

去年環球經濟及金融市場表現超乎預期，股市升勢凌厲，帶挈外匯基金單是股票投資已大賺近千四億元，加上債、匯組合皆有進帳，以至去年整體投資收入按年大增二點七倍，至二千五百二十億元，創歷史新高，也為全港市民每人平均賺約三萬四千元。對於今年外匯基金能否保持去年佳績，金管局總裁陳德霖表示，「不可以將去年破紀錄成績假設年年都可重複」。



外匯基金去年投資表現打破了二○○七年保持多年的紀錄。陳德霖指出，去年外匯基金投資收入較二○○七年高出1098億元，全年回報率為7.1%。



全年回報率7.1%



外匯基金業績亮麗主要受惠股票投資大賺及外匯估值上調。去年其海外股票投資收益高達802億元，港股投資收益則有583億元，合共1385億元，按年增三倍。外匯因估值上調而錄得535億元收益，前年則蝕百多億元。債券投資表現平平，按年微增3.6%至343億元。



陳德霖表示，環球經濟及金融市場去年表現超乎預期。美國經濟動力加大，法國和德國大選掃除了一些政治上不明朗因素。日本和新興經濟體經濟表現亦比預期好。雖然美聯儲一如預期加息三次和在十月開始縮表，但美元匯價不升反跌，同時美元利率曲線未有抽高。在這樣的有利環境下，外匯基金在股票、債券、外匯三方面都有理想進帳。期內港股上升了三成六，美股亦屢創新高。



季度表現方面，外匯基金去年第四季賺540億元，按年扭虧為盈。



就今年外匯基金能否保持去年佳績，陳德霖表示，這要視乎市場發展，目前股市估值相當高，港股及美股均創新高，如此高估值能否持續將視乎美國及新興市場經濟動力，如經濟表現可支持企業盈利持續增長，則可保持高估值，如經濟增長後勁不繼，定會造成影響，所以不可假設年年都可重複去年的破紀錄成績。



浸大財務及決策系副教授麥萃才指，今年整體投資環境較為艱難，雖然環球經濟增長仍然向好有利股市，但股市表現往往跑先實體經濟，股市升勢或已反映對經濟樂觀預期，故料股票投資收益難再大增。同時，美國繼續加息會令債市受壓，以及美元或於下半年回升，均會限制外匯基金債、匯表現。因此，他相信今年外匯基金要重複去年表現有「好大難度」。



為提高外匯基金中長期回報，金管局自二○○九年開始透過長期增長組合投資另類資產，包括私募股權及房地產。截至去年九月底，長期增長組合的內部回報率約為13.5%。而按市值計，涉及投資總額為2100多億元，另有已承擔但尚未提取作投資總額1600多億元，合共近3800億元。