  • 2018年1月30日 星期二
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﻿美匯走強 美股高位回軟

2018-01-30 列印
　　美股周一初段從高位回軟，杜指曾跌57點，見26558點，標指和納指均偏軟。美國十年期國庫債孳息攀見近四年新高，美匯回勇，利淡大市氣氛。

　　杜瓊斯工業平均指數今晨四時報26515點，跌101點，納斯達克指數報7482點，跌23點。

　　滙控（005）美國預託證價格曾見85.82港元，較香港收市價升0.77港元；騰訊（700）美國預託證劵價格曾見468.89港元，較香港收市跌2.71港元。

　　商務部出爐十二月個人收支數據，個人銷售支出按月升0.4%，較十一月份經修訂後的0.8%升幅放緩，與預期相符。至於聯儲局參考的個人消費支出平減指數（PCE）上月升0.1%，按年升1.7%；仍低於儲局2%通脹目標。
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