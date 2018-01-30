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﻿金利豐股權集中遭警告

2018-01-30 列印
　　香港女首富之一、有「殼后」之稱的「朱太」朱李月華，上市旗艦金利豐金融（1031）昨天遭證監會發出警告，指該公司股權高度集中。證監會指出，金利豐金融有91.65%股權，是由朱李月華及其餘19名股東持有，其餘股東合共只持有8.35%。

　　證監會指出，鑑於該公司股權高度集中於數目不多股東，即使少量成交，可能足以令股價大幅波動。本報曾致電朱李月華查詢，但至截稿前尚未回覆。

　　證監會最近曾就金利豐金融股權分佈查訊，截至1月8日，「朱太」持有74.61%股權，其餘19名股東合共持有17.04%股權，其餘股東合共僅持股8.35%。
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