  • 2018年1月30日 星期二
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﻿資源股紛報喜 兗煤賺近57億

2018-01-30 列印
　　資源股紛紛報喜，兗州煤業（1171）發盈喜，上年度股東淨利潤大增1.93倍至2.45倍。以16年度盈利16.49億元（人民幣，下同）計，即17年度盈利將達48.3億至56.9億元。扣除非經常性損益淨利潤更急增2.26至2.99倍。由於供給側結構改革政策，煤炭價中高位運行，令兗煤商品煤銷售價大升。

　　另外，煤炭龍頭股中國神華（1088）發盈喜，去年利潤約479億元，較16年249.1億元，增長約92%。馬鞍山鋼鐵（323）預期去年盈利41.4億元，增長2.37倍。中裕燃氣（3633）發盈喜，預計17年度溢利將較去年大升1.5倍。
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