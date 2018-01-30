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﻿彌明百貨招股 入場費2727.2元

2018-01-30 列印
　　由前港姐袁彌明創辦的護膚品及化妝品零售商彌明生活百貨（8473）今日起至本周五公開招股，共發行2.8億新股，每股招股價介乎0.22至0.27元，每手一萬股，入場費為2727.2元，該股擬下月12日創業板上市。以中間價0.245元計算，集資所得淨額為3820萬元。主席、行政總裁兼執行董事袁彌明表示，該公司計劃2020年首季前在港增開5間分店，分店數目將由現時9間增至14間。

　　該公司擬把集資所得淨額35%用於擴大零售網絡及翻新零售店，28.8%在香港購入倉庫，23.2%作加強營銷策略，3.4%用於擴大產品組合及發掘新供應商等。
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