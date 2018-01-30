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﻿實惠旺角店推新零售概念

2018-01-30 列印
　　時富投資（1049）旗下實惠家居位於旺角分店引入新零售概念，時富集團兼時惠環球董事長關百豪表示，未來將進一步利用線上線下資源，運用大數據、現代供應鏈及人工智能等創新技術，完善全渠道零售網絡。

　　關百豪期望利用創新零售科技革新香港傢俬家品市場，帶領集團以至整個行業進入全新零售模式，打造新零售時代。他表示，旺角新零售概念店達兩萬方呎，投資額為2000萬元。另外，他透露本星期開業的葵芳新都會店亦會加入相關元素。

　　整體家居零售市道方面，他表示，去年香港經濟受惠於環球經濟持續復甦，加上股市暢旺帶來財富效應，零售業維持良好發展勢頭。
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