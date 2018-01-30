﻿IFC外望——阿里參與小鵬融資

阿里巴巴集團執行副主席蔡崇信表示，智慧出行有望成為未來增長速度最快，也最具想像空間的產業領域，將極大地改變人們的生活。小鵬汽車體現了互聯網、人工智能與傳統製造業的跨界融合，阿里巴巴期待加速推動這一融合與創新的發展進程，讓智慧出行領域得到更大的發展。
小鵬汽車董事長何小鵬表示，純電動SUV小鵬汽車G3將於今年內推出，屆時將有具體配置和價格，並計劃於今年交付。G3配備360度車頂相機、太空駕駛座艙、25個智能感應設備及適配亞洲駕駛環境的自動駕駛技術。
騰訊等340億入股萬達商業
萬達商業擬引入騰訊（700）、融創中國（1918）、蘇寧及京東為投資者，合共投資340億元（人民幣，下同）收購萬達商業在香港H股退市時引入的投資者持有的14%股權。
萬達商業將會改名為萬達商管集團，在今後一至兩年內消化房地產業務；之後將不再進行房地產開發，成為純粹的商業管理營運企業，各方將推動萬達商管集團盡快上市。
另外，萬達酒店發展（169）昨公佈，出售旗下澳洲的多個物業項目，代價3.15億澳元，買方為AWH Investment Group。買方將代還澳洲公司債務款項約8.15億澳元，包括現有貸款及額外貸款連同應計利息。
萬達酒店預期，出售事項將產生收益約5.56億港元，並已申請周二恢復買賣。這是萬達酒店發展本月第二單海外資產剝離交易。早前，萬達酒店同意出售倫敦的地產項目。
高瞻