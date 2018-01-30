﻿IFC外望——阿里參與小鵬融資

美國總統特朗普在周日播出的一個電視節目中，回應外界指他精神及健康不穩時，再次指自己是「情緒穩定的天才」。特朗普又指自己通常親自發訊息，有時會在牀上發訊息。 在英國獨立電視台 (ITV) 周日播出的專訪節目中，特朗普形容自己是一個精神狀態穩定的天才，在假新聞充斥的年代需要靠社交網絡與選民溝通。他說：「如果沒有這種溝通方式，我便不能捍衞自己。我收到大量假新聞，許多新聞都是很假或揑造出來的。」 他表示，在這種瘋狂的情況下，世界各地都有許多人等候他在Twitter上發短訊。通常他是親自發訊息，有時會在牀上發Twitter，有時在吃早餐或午餐時，有時則是在晚上這樣做。 特朗普將於香港...

2018-01-30