﻿家庭負債佔GDP飆升 去年近七成創新高

本港樓價瘋狂飆升，已脫離市民負擔能力，置業者要孭起一身樓債。根據金管局提交予立法會文件顯示，香港家庭負債佔本地生產總值（GDP）比率持續上升，去年第3季已升至69.1%歷史新高水平。不過，有市場人士認為，該水平仍未到警戒線，以港人健康的按揭成數水平及供款與收息比率，即使有衝擊，殺傷力亦有限，但子女靠父幹上車或成隱憂。



金管局文件一方面顯示，本港家庭負債佔GDP比率迫近70%，但另一方面顯示，去年11月本港新批出按揭貸款的平均按揭成數僅49%，平均供款與入息比率亦不過是35%。



有市場人士認為，雖然第3季的本港家庭負債佔GDP比率反映香港家庭總負債水平有所增加，但尚未到危險水平，因為現時透明度相當高，客戶的借貸水平也有限度，加上香港的失業率跌至2.9%，可謂全民就業，因此毋須驚恐。



「靠父幹」現象有隱憂



他指，對於有關數字，應看總負債的內涵，而且受監管要求所限，上車者亦不能借款太多，故港人平均按揭貸款成數仍處健康水平，即使日後面對沖擊，殺傷力也有限。不過，他坦言子女靠父幹「上車」值得關注，若然父母將自住物業加按或再按來助子女上車，由於父母多為退休或將退休人士，所以並非全無隱憂。



中原按揭經紀董事總經理王美鳳表示，本港家庭負債總額同時包括按揭貸款、私人貸款及信用卡貸款，故導致家庭總負債水平上升的可能性很多，如借款人數增加等。從按揭市場風險而言，她指按揭成數及供款與入息比率更直接反映按揭信貸風險的情況。事實上，現能上會供樓的人士，其還款能力很強，加上金管局數字反映新批按揭的平均按揭成數不足五成，所以即使本港家庭負債佔GDP的比例上升，惟未見按揭信貸風險增加。