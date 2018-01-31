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﻿遙距開戶程序 環聯研簡化

2018-01-31 列印
　　個人信貸評級資料機構環聯，今年將重點發展eKYC（電子化認識你的客戶）業務，協助客戶在銀行遙距開戶時，可驗證身份及文件。環聯亞太區總裁莊永楷表示，已與銀行接觸商討合作的可能性，而環聯亦有意參與金管局「專業資訊機構」（KYC Utility）項目。

　　環聯去年與應用科技研究院合作，共同研發數碼身份認證技術，以協助銀行簡化KYC（認識你的客戶）程序。莊永楷表示，銀行服務數碼化是大趨勢，但遙距開戶涉及身份辦認和文件確認等問題，由於環聯已建立起資料庫，可為客戶提供身份及文件驗證服務，eKYC會是環聯今年重點發展業務。
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