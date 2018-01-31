  • 2018年1月31日 星期三
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﻿金利豐昨再跌16.6%

2018-01-31 列印
　　日前被證監會指股權高度集中的金利豐（1031），昨日最多曾挫逾30%，低見5.59元，收市前跌幅略為收窄，但仍跌16.6%，收報6.73元。金利豐沽空佔成交額達31%，較前日急增17%，昨日成交額為4.37億元。

　　金利豐股價跌16.6%，單日市值蒸發182億元。證監會日前指出，金利豐金融有91.65%股權，是由大股東朱李月華及其餘19名股東持有，其餘股東合共只持有8.35%。被證監會指關於股權高度集中，金利豐前日發出通告指，本年1月8日及於前日（29日），公眾人士持有該公司已發行股份不少於25%，符合公眾持股量規定。
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