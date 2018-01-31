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﻿萬科獨董求清盤鉅盛華七計劃

2018-01-31 列印
　　萬科（2202）獨立董事、中央財經大學中國企業研究中心主任劉姝威，於個人微信公眾號發出寫給中證監主席劉士余公開信，指出鉅盛華通過9個資產計劃合計持有萬科10.34%股份，其中7個資管計劃已於去年11月和12月到期，這7個計劃合計持萬科6.89%股份。

　　公開信表示，根據2016年發布的私募資產管理業務相關規定，這些槓桿為兩倍的資管計劃應予清盤，不得續期。作為萬科的獨董，要維護公司整體利益，尤其要關注中小股東合法權益不受損害，因此請求中證監命令鉅盛華已到期的7個資管計劃立即清盤，不得續期。深圳鉅盛華為寶能系重要成員。寶能系合計持有萬科25.4%股份，為公司第二大股東。市場擔憂巨額沽盤將至，萬科A及H股午後跌幅擴大。
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