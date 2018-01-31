  • 2018年1月31日 星期三
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﻿國壽發盈喜　純利增七成

2018-01-31 列印
　　中國人壽（2628）昨日發盈喜，預期2017年年度股東應佔淨利潤按年大增，增幅料介乎55%至75%，以此估算，去年淨賺約296.46億元至334.72億元（人民幣，下同）。國壽2016年度錄得股東應佔淨利潤191.27億元，每股收益0.66元。

　　國壽2017年首三季淨賺268.25億元，按年增長98.3%。其中，去年第三季淨賺145.83億元，按年飆升3.65倍。至於去年第四季，國壽純利至多約66.47億元，對比第三季驕人表現，第四季純利按季跌54%。
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