﻿IFC外望——萬達商業計劃獲延五年解困

內地傳媒報道，據萬達商業引入騰訊（700）、融創（1918）等四家戰略投資者的協議，萬達商業最遲在2023年10月31日前完成上市，較原本的計劃推遲5年，而且並未規定上市地點，並不局限於A股上市。換言之，懸在萬達頭頂的利劍已經迎刃而解。



萬達與「四強」的協議亦訂明，萬達商業不可以更改其主要業務，2019年租金的淨收益要達到190億元（人民幣‧下同），若低於此數，投資方有權要求萬達方面給予現金補償。同時，在2021年12月31日或者萬達商業完成上市之前，投資方手上股份不得向第三者轉讓。



萬達商業早前的私有化計劃規定，萬達商業需在2018年8月31日前完成A股上市，否則要向原有投資者回購全部股份，並向海外及境內投資者分別支付12%和10%的利息。不過，隨著騰訊、融創等新投資者取代原有投資者，萬達商業的上市計劃便有較大彈性。



中銀ATM推手指靜脈認證



中銀香港（2388）旗下160部自動櫃員機（ATM），推出手指靜脈認證服務。中銀用戶登記後，日後使用櫃員機，只要將手指放入識別器進行掃描，便可完成身份認證，毋須再輸入密碼。中銀香港網絡金融中心副總經理王瀾表示，已有近1萬名客戶登記該服務，未來有意將指靜脈認證服務，擴廣至該行全港約400部櫃員機，但未有實質時間表。



王瀾表示，指靜脈認證服務是靠辨認血管紋路，進行身份認證，由於每人的指靜脈都不同，而且在體內，較面容、虹膜及指紋等外在辨認方式更難被他人盜取複製，安全性更高。他又謂，要使用假的指靜脈通過認證的機會率低於百萬分之一，也不會因手指「甩皮」、健康狀況有變等而有影響。



對比傳統輸入密碼，王瀾指使用指靜脈認證提款，兩者所需時間相若，但客戶使用指靜脈認證，毋須再輸入密碼，也可避免忘記密碼的困擾，相信可以提升客戶體驗。



高瞻